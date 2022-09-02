Москва, 2 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Страны Евросоюза будут распоряжаться всей валютой, изъятой у российских граждан на границе, по своему усмотрению, сообщает 2 сентября РБК со ссылкой на сайт Еврокомиссии (ЕК).

Manolo Gómez Шенген

При этом отмечается, что под личным пользованием валютой не подразумевается использование её в коммерческих целях. Это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с деньгами.

В ЕК считают, что применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами. Под исключение для использования валют попадают граждане, направляющиеся в Россию, и дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза достигли договорённости относительно приостановки облегченного визового режима для граждан России.

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