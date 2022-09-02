Кострома, , 11:51 — REGNUM В Костроме тушат двухэтажный деревянный дом на улице Энгельса, 5. Об этом сообщает МЧС по Костромской области. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Памятник архитектуры на пересечении улиц Шагова и Энгельса в Костроме, горевший 16 июля 2022 года Наталья Диева

Возгорание было обнаружено жильцами в 8 часов утра. Через час огонь удалось локализовать, сейчас пожарные проливают здание водой и разбирают завалы. Люди при пожаре не пострадали.

Известно, что огонь затронул кровлю и общий коридор на втором этаже, а также одну из квартир. Объёмы повреждений ещё подлежат уточнению. Жилой дом с наличниками и крыльцом был построен в конце 19 века и является «хорошим примером деревянной застройки города времени эклектики».

Памятник архитектуры на пересечении улиц Шагова и Энгельса в Костроме, горевший 16 июля 2022 года Наталья Диева

Напомним, ранее — 16 июля 2022 года в Костроме горел другой памятник архитектуры в стиле модерн, расположенный в 100 метрах от дома на улице Энгельса. Огонь затронул значительную часть здания, повредив светелку, квартиры на втором этаже здания, одноэтажную пристройку. Причины возгорания в обоих случаях пока неизвестны.