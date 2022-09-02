Кострома, 2 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Костроме тушат двухэтажный деревянный дом на улице Энгельса, 5. Об этом сообщает МЧС по Костромской области. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Наталья Диева Памятник архитектуры на пересечении улиц Шагова и Энгельса в Костроме, горевший 16 июля 2022 года

Возгорание было обнаружено жильцами в 8 часов утра. Через час огонь удалось локализовать, сейчас пожарные проливают здание водой и разбирают завалы. Люди при пожаре не пострадали.

Известно, что огонь затронул кровлю и общий коридор на втором этаже, а также одну из квартир. Объёмы повреждений ещё подлежат уточнению. Жилой дом с наличниками и крыльцом был построен в конце 19 века и является «хорошим примером деревянной застройки города времени эклектики».

Наталья Диева Памятник архитектуры на пересечении улиц Шагова и Энгельса в Костроме, горевший 16 июля 2022 года

Напомним, ранее — 16 июля 2022 года в Костроме горел другой памятник архитектуры в стиле модерн, расположенный в 100 метрах от дома на улице Энгельса. Огонь затронул значительную часть здания, повредив светелку, квартиры на втором этаже здания, одноэтажную пристройку. Причины возгорания в обоих случаях пока неизвестны.