Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может принять участие в предвыборной гонке за пост главы государства в 2024 году. Такую вероятность не исключил бывший помощник политика и зять Джаред Кушнер, сообщает агентство Reuters.

Трамп Mark J. Terrill

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«Я знаю, что он, очевидно, думает об этом, он ненавидит смотреть на то, что происходит в стране», — сказал Кушнер в интервью Sky News.

При этом на вопрос, когда Трамп может принять решение баллотироваться, бывший помощник экс-главы Белого дома ответил: »Никто не может сказать за него». По словам Кушнера, »с Трампом трудно что-либо исключать, он очень гибкий человек».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Джо Байден намерен объявить о своём участии в президентских выборах 2024 года в стране после того, как в ноябре 2022 года состоятся промежуточные выборы в американский Конгресс.

Ранее по теме: Байден объявит о планах выдвигаться на второй срок после выборов в Конгресс

Ранее экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что будет баллотироваться на второй срок. Выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года, «независимо от того, кто ещё решит участвовать в выборах», не исключил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

При этом, как свидетельствуют результаты опубликованного в начале августа опроса Yahoo News, почти 40% опрошенных американских граждан не желают, чтобы во главе США находились ни Джозеф Байден, ни Дональд Трамп. 37% зарегистрированных избирателей в обеих партиях заявили, что переизбрание Трампа будет «худшим событием» для страны, а 35% думают так же, если Байден снова будет баллотироваться в 2024 году.