Стокгольм, , 11:48 — REGNUM Министр обороны Швеции Петер Хультквист и министр по делам интеграции Андерс Игеман провели 2 сентября пресс-конференцию, посвященную «угрозе национальной безопасности и внешней политике», которую, по их мнению, представляют Шведские демократы. Об этом сообщил телеканал SVT.

Шведские демократы. Логотип

Андерс Игеман начал с перечисления ряда скандалов, в которые были вовлечены Шведские демократы, а также упомянул отчет Acta Publica о том, что 214 кандидатов от партии проповедовали нацизм или другие формы правого экстремизма.

Он также упомянул, что лидер Шведских демократов Йимми Окессон не хотел выбирать между президентом США Джо Байденом и российским Владимиром Путиным. Тогда Окессон сказал, что он не хочет, чтобы ни Байден, ни Путин были лидерами Швеции, но что он «безусловно» предпочитает американскую социальную систему российской.

Петер Хультквист продолжил, изложив свое мнение о внешней политике Шведских демократов, которую он считает «ненадежной». По его словам, партия недавно поддержала российские интересы в Европарламенте.

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