Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В Ульяновской области в 2022 году посевная площадь в целом возросла, но при этом сократилась площадь посевов зерновых и зернобобовых культур, озимой пшеницы и ржи. Соответствующие данные публикует Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям статистиков, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года в хозяйствах всех категорий составила 1102,1 тыс. гектаров, что на 29,3 тыс. гектаров (+2,7%) превышает прошлогодний уровень.

По информации ведомства, на 20,8 тыс. гектаров (-3,2%) снизилась площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами, и составила 632,6 тыс. гектаров. На 13,3% и 12,4% сократились посевы озимой пшеницы и озимой ржи соответственно, на 3,2% и 20,4% уменьшились посевные площади кормовых культур и кукурузы на зерно.

В то же время посевы яровых зерновых увеличились на 5,8%, в том числе яровой пшеницы — на 8,8%, ячменя — на 2,8%, гречихи – на 45,9%, просо – на 37,7%. Также возросли посевные площади, занятые горохом (+53,2%), техническими культурами (+17,4%), картофелем и овощебахчевыми культурами увеличились (+1,8%).

В Ульяновскстате сообщают, что в структуре посевов удельный вес зерновых и зернобобовых культур составил 57,4% (в 2021 году — 60,9%), технических культур — 32,4% (в 2021 году – 28,3%), картофеля и овощебахчевых культур – 1,7% (в 2021 году – 1,7%).

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области в 2022 году планируют убрать 2,3 млн тонн зерновых, на конец августа собрано 2 млн тонн. Власти отмечают, что за 79 лет в регионе преодолевали планку в 2 млн тонн зерновых десять раз.

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