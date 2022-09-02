Иркутск, , 11:42 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о существенном похолодании. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября местами ожидаются сильные дожди, грозы, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, утром и днем в южных, центральных и верхнеленских районах порывы 17-22 м/с. 3 — 4 сентября местами по области ожидаются заморозки до — 6°.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По области: облачно с прояснениями, ночью кратковременные, местами сильные дожди, в северных районах с мокрым снегом, в Катангском и северо-восточных районах преимущественно без осадков, в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман, днем без существенных осадков, местами кратковременные дожди, в Казачинско-Ленском районе кратковременные, местами сильные дожди, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, утром и днем в южных, центральных и верхнеленских районах 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, температура ночью +7, +12°, при прояснении 0, +5°, в Катангском, северо-восточных районах 0, +5°, местами 0, — 5°, заморозки, днем +10, +15°, при облачной погоде +3, +8°.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает жителям Прибайкалья о необходимости соблюдения правил безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Приангарье стартовало 1 сентября. Первыми в регионе запущены все пять котельных самого северного — Катангского района.

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