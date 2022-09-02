Канберра, 2 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Правительство Нового Южного Уэльса (самый населенный штат Австралии) выдвинуло ультиматум, согласно которому к 17:00 2 сентября, если профсоюз железнодорожников не прекратит забастовку в Сиднее и его метрополии, то документ об усилении условий безопасности в транспортном секторе будет снят с рассмотрения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Забастовка +

Секретарь транспортного профсоюза Алекс Клаассенс заявил на пресс-конференции, что рабочие не будут останавливать забастовку.

«Наши члены полны решимости, нас не нужно шантажировать, не надо нам угрожать … Нам нужно, чтобы премьер-министр [штата] выпил таблетку на выходных, чтобы избавиться от горячки, а в понедельник пришел и сел с нами за стол переговоров, чтобы найти выход из этой неразберихи», — сказал Клаассенс.

Он также заявил, что в свете таких событий забастовка продолжится как минимум ближайшие две недели.