Казань, 2 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту дачи взятки в крупном размере сотруднику таможни возбудили в Татарии в отношении 42-летнего иностранного гражданина. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Arispro.ru Международный аэропорт Казань

Подозреваемый вечером 31 августа находился в зоне таможенного контроля аэропорта города Казани, когда дал взятку в размере 10 тыс. долларов США заместителю начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста «Аэропорт Казань». Вознаграждение предназначалось за сокрытие факта совершенного правонарушения и несоставление административного протокола.

Напомним, в Татарии в 2021 году в отношении главного государственного таможенного инспектора автотранспортного отдела таможни возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения.

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