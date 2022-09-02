Улан-Удэ, 2 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ на Мемориале Победы состоялся торжественный митинг, посвящённый окончанию Второй мировой войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Митинг, посвящённый окончанию Второй мировой войны. Улан-Удэ, Бурятия

В мероприятии приняли участие руководители республики и города, а также врио командующего 36-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ, полковник Игорь Сокол. У Вечного огня, у памятника маршалу Константину Рокоссовскому, у памятника танку Т-34-85 были выстроены почётные караулы.

«День окончания Второй мировой войны — это день, когда только при участии Советской Армии, советских солдат была побеждена фашистская Япония. Этот день можно назвать вторым Днём Победы!» — отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, призвав сохранить правду о войне.

В память о погибших в годы Второй мировой войны была объявлена минута молчания и дан оружейный залп.

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