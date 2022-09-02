Джакарта, , 11:36 — REGNUM Канадский военный корабль пришвартовался в порту Танджунг Приок в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Канадский корабль посетил индонезийский порт в качестве формы укрепления отношений между Индонезией и Канадой, а также в ознаменование 70-летия двусторонних отношений. Визит приурочен к 45-летию отношений между Канадой и АСЕАН.

«Операция демонстрирует неизменную приверженность Канады глобальному миру в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил командир канадского судна Анник Матин.

«Это также показывает, насколько канадские военно-морские силы готовы поддерживать канадские интересы по всему миру», — добавил Анник Матин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что «фонд финансового посредничества» был собран на сумму $1,4 млрд.