Запорожье, Украина, 2 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии в Запорожской области задержали пособника киевского режима, передававшего по заданию кураторов информацию о передвижении и количестве российских войск. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В одном из населенных пунктов Запорожской области росгвардейцы задержали подозреваемого в содействии ВСУ. Задержанный по заданию своих кураторов активно передавал ВСУ через своего родственника информацию о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колон», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый проводил корректировку с помощью монокуляра с крыши собственного дома, а собранную информацию он передавал через мессенджер.