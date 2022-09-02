Канберра, , 11:38 — REGNUM Чрезмерная зависимость от временной рабочей силы сделала Австралию более уязвимой. Об этом, как передает телеканал Nine News, сообщил 2 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз в ходе выступления на саммите по труду в Канберре.

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Однако, добавил он, его правительство намерено сделать так, чтобы трудовые мигранты смогли стать постоянной частью страны, упростив процедуру получения австралийского гражданства.

В ходе выступления премьер-министра страны спросили об изменении состава тех, кого пускают в Австралию в соответствии с миграционными квотами. В своем ответе он указал на начало пандемии.

«Когда людей попросили уехать и когда границы были закрыты, это усугубило нехватку трудовых навыков … Моя отправная точка — дать людям безопасность, которая приходит с помощью постоянной миграции, чтобы они могли становиться гражданами Австралии», — сказал Альбаниз.

Он также отметил, что лучший способ найти наиболее квалифицированных трудовых мигрантов — это предоставить им путь к постоянному пребыванию на континенте.

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