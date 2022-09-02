Уфа, 2 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Новый парк развлечений строят в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

harutmovsisyan Парк развлечений

Он сообщил, что новый парк «Урал-батыр» возводят рядом селом Аскарово в Абзелиловском районе буквально на пустом месте.

«Скоро здесь появятся детские игровые площадки, горнолыжный комплекс, трасса для тюбинга, кафе, форелевое хозяйство, водопад и многое другое», — сообщил глава региона.

Он пояснил, что новое место для притяжения туристов возводится по инициативе предпринимателей.

«Обязательно приеду, когда комплекс откроется — здесь должна появиться отличная точка притяжения для туристов», — сообщил Хабиров, отметив, что пригласил представителей компании на «Инвестчас», чтобы обсудить перспективы реализации данного проекта, а также поддержку, которую можно будет оказать предприятию.