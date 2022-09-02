Мелитополь, Бывш. УССР, , 11:35 — REGNUM Ситуация вокруг Запорожской АЭС спокойная, новые обстрелы со стороны киевских силовиков не зафиксированы. Об этом сообщил 2 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Он предположил, что киевский режим прекратил обстрелы станции в связи с прибытием в Энергодар миссии МАГАТЭ.

«Обстановка на атомной станции спокойная. Тишина», — сказал Рогов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские шпионы и диверсанты пытались проникнуть на Запорожскую АЭС вместе с экспертами МАГАТЭ под видом журналистов, но сделать это им не дали.

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