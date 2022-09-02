Подгорица, , 11:32 — REGNUM Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что официальных подтверждений того, что за кибератакой на госучреждения страны стоит Россия, нет.

«Мне кажется, что позиция некоторых институтов системы, вице-премьера и агентства национальной безопасности о том, что за этим стоит Россия была поспешной, потому что у нас нет официального подтверждения этого, и наши международные партнеры не смогли подтвердить или отрицать это», — сказал Абазович в интервью газете Vijesti daily.

На вопрос, на каком основании они выражают такую ​​позицию, он ответил, что она политически мотивирована.

«Я не могу сказать, что нынешняя атака безобидна, но она началась сразу после вотума недоверия правительству», — сказал Абазович.