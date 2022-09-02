Премьер Черногории: не доказано, что за кибератакой стоят спецслужбы РФ
Подгорица, 2 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что официальных подтверждений того, что за кибератакой на госучреждения страны стоит Россия, нет.
«Мне кажется, что позиция некоторых институтов системы, вице-премьера и агентства национальной безопасности о том, что за этим стоит Россия была поспешной, потому что у нас нет официального подтверждения этого, и наши международные партнеры не смогли подтвердить или отрицать это», — сказал Абазович в интервью газете Vijesti daily.
На вопрос, на каком основании они выражают такую позицию, он ответил, что она политически мотивирована.
«Я не могу сказать, что нынешняя атака безобидна, но она началась сразу после вотума недоверия правительству», — сказал Абазович.