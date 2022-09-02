Канберра, 2 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Экономист Росс Гарнаут призвал к гигантским инвестициям, чтобы превратить Австралию в энергетическую сверхдержаву, способную сократить значительную часть глобальных выбросов в атмосферу в дополнение к ее собственным целям по достижению нулевых выбросов. Такая идея была представлена на саммите по труду в Канберре 2 сентября, сообщает телеканал NineNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

В своем выступлении на саммите по труду, полном мрачных предупреждений о том, что экономическое положение Австралии на самом деле намного хуже, чем опасались, профессор Мельбурнского университета подчеркнул, что экономика страны находится «в лучшем положении, чем экономика любой другой страны», чтобы извлечь выгоду из глобального «зеленого перехода».

По его словам, «преобразование Австралии в сверхдержаву» может сократить глобальные выбросы в атмосферу на 7%, не считая собственных 1,25% выбросов, и призвал правительство внести изменения, которые могут показаться невозможными на этом пути.

Ставка, по оценкам Гарнаута, должна быть сделана на возобновляемые источники энергии.