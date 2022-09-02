Симферополь, 2 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на период со 2 по 4 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 2 сентября, а также в течение суток 3 и 4 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.

«При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов», — сообщили в МЧС.

Жителей и гостей региона спасатели просят соблюдать меры безопасности.