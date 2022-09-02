Вашингтон, , 11:35 — REGNUM В Сеть выложили первый трейлер вестерна «Умереть за доллар». Об этом сообщил портал Collider 1 сентября.

Кристоф Вальц в фильме «Умереть за доллар» режиссёра Уолтера Хилла Цитата из трейлера

В ролике показан охотник за головами Макс Борлунд, который отправляется искать жену богатого предпринимателя, параллельно встречая своего давнего недоброжелателя. Премьера ленты в России намечена на 6 октября 2022 года.

Напомним, главные роли в «Умереть за доллар» исполнят Кристоф Вальц и Уиллем Дефо. Режиссёром фильма выступит Уолтер Хилл («Красная жара»).

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