Москва, 2 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Государственной думе считают, что временно исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в решении проблем с электроэнергией вдохновлялся идеями бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон посоветовал жителям королевства купить новые чайники для снижения расходов на электричество.

«Сколько раз нам Чубайс говорил про необходимость резкого повышения цен на электроэнергию в России, обосновывая ее тем, что только в этом случае в стране заработает энергосбережение. Его совет подслушал Борис Джонсон. Нам такого энергосбережения точно не надо», — отметил в своем телеграм-канале первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

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