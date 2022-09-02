Канберра, 2 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз категорически исключил возвращение в стране налога на добычу полезных ископаемых после того, как эта идея была обнародована на правительственном саммите по труду. Об этом 2 сентября сообщил телеканал NineNews.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Экономист Росс Гарнаут, экс-советник бывшего премьер-министра Австралии Боба Хоука, выступил на одном из ужинов на саммите и сказал, что высокие цены на сырьевые товары должны привести к профициту бюджета. В рамках этого он призвал вернуть налог на добычу полезных ископаемых.

Альбаниз похвалил опыт и идеи Гарно, но сказал, что «времена изменились».

«У нас появляются новые отрасли, и у нас, конечно, есть разные решения для разных времен», — сказал он.

Альбаниз также сказал, что участие профсоюзов и бизнеса на саммите помогло установить точки соприкосновения.