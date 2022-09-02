Оттава, , 21:35 — REGNUM Корабль королевского военно-морского флота Канады HMCS Harry DeWolf, первый арктический и морской патрульный корабль, не смог прибыть на учения на крайнем севере из-за отказа его основных дизельных генераторов, критически важных для двигательной установки судна. Об этом сообщает канадское информационное агентство Ottawa Citizen.

HMCS Harry DeWolf. Май 2018 года WayeMason

15 августа HMCS Harry DeWolf покинул Галифакс для участия в учениях «Нанук». По пути следования один из его четырех основных дизельных генераторов вышел из строя. Спустя несколько дней поломку обнаружили на втором дизельном генераторе, что вынудило судно вернуться в Галифакс.

Лейтенант королевского ВМФ Канады Руди Годе отметил, что технические специалисты обнаружили причину проблем. Утечка охлаждающей жидкости в двух генераторах стала причиной выхода судна из строя.

Ремонт генераторов и техническое обслуживание продлится до конца октября. Ожидается, что судно вернётся в к службе в ноябре-декабре 2022 года.

Ранее на HMCS Harry DeWolf произошло возгорание, а система пожаротушения не сработала должным образом.

Ottawa Citizen отмечает, что программа арктических и морских патрульных кораблей на протяжении многих лет сталкивалась с задержками и увеличением расходов. Согласно первоначальному графику, первый корабль должен был быть доставлен в 2013 году, а операции в Арктике были запланированы на 2015 год. Однако первое судно HMCS Harry DeWolf было доставлено в Канаду только в июле 2020 года.

Отметим, что операция «Нанук» — ежегодные боевые учения, проводимые вооруженными силами Канады в Арктике. Мероприятие предназначено для обучения различных элементов канадских вооруженных сил для действий в арктических условиях. Кроме того, она направлена на налаживание связей с общественностью на Крайнем Севере, а также на проведение научных исследований и патрулирование вдоль Северо-Западного прохода для обеспечения безопасности Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кембридж-Бэй (Канада) прибыли 200 военнослужащих 408-й тактической вертолетной эскадрильи и 2-го батальона Королевского 22-го полка, чтобы провести первый этап аэромобильных учений. Первый из четырёх этапов операции «Нанук» запланирован на август и сентябрь 2022 года.

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