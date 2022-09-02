Краснодар, , 11:28 — REGNUM В Краснодарском крае пациентка скорой помощи скончалась в результате ДТП, случившемся на трассе Краснодар — Ейск вечером 1 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МВД России.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Около 20:40 мск на 232-м километре трассы Краснодар — Ейск столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик «ГАЗон». В результате ДТП от полученных травм погибла 74-летняя пациентка, находившаяся в санитарной карете. Водитель неотложки был доставлен в отделение реанимации центральной районной больницы, пострадавшие водитель грузовика и фельдшер — в медицинское учреждение.

Полицейские разбираются в случившемся.