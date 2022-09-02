Канберра, , 11:30 — REGNUM Потолок квалифицированной миграции в Австралии будет увеличиваться, поскольку различные отрасли промышленности продолжают бороться с нехваткой рабочей силы, а федеральные власти страны готовы увеличить квоту по трудовым мигрантам. Об этом 2 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Simon Clancy

Министр внутренних дел Австралии Клэр Онил объявила, что ограничение по числу лиц, прибывающих на континент в целях заработка, на 2022−2023 годы будет увеличено со 160 000 мест до 195 000.

«Исходя из прогнозов, это может означать, что в этом году в стране обоснуются еще тысячи медсестер и тысячи инженеров», — написала Онил на странице в соцсети Twitter.

«Это будет означать, что в этом году появится еще 34 тысячи мест в сельской местности, что на 9 тысяч больше, чем было заявлено ранее», — добавила министр.

Правительство Австралии также обязалось выделить дополнительно 36,1 млн долларов на оформление виз, чтобы поддержать увеличение штата на 500 сотрудников в течение следующих девяти месяцев.