Москва, , 11:26 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещенных средств и методов), сообщается 2 сентября на сайте СК РФ.

МГБ ДНР Mgbdnr.ru

По данным СК РФ, 1 сентября 2022 года войска ВСУ произвели артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района Донецкой Народной Республики (ДНР).

В результате артобстрела погибли 13 сотрудников МЧС ДНР, ещё девять получили ранения, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы. По итогам расследования действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 50 боевиков киевского режима уничтожены в Николаевской области в результате удара российских войск.

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