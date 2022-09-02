Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае растёт спрос на жилищную ипотеку. Об этом сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Деньги Alex-V

В июле 2022 года пермяки оформили почти 2 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Из объём составил более 5 млрд рублей. По сравнению с июнем количество выданных кредитов увеличилась более чем на треть, а их объём — почти в полтора раза.

«Спрос на ипотеку в регионе начал постепенно восстанавливаться после сокращения объемов выдачи ИЖК в конце весны. По сравнению с маем количество и объем выданных банками ипотечных кредитов увеличились в три раза», — сказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. Он отметил, что восстановлению кредитования способствовало прежде всего снижение ключевой ставки и процентных ставок по льготным ипотечным госпрограммам.

Добавим, на 1 августа средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Пермском крае составила 7,8%.