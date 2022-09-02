Иваново, 2 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Последний очаг лесного пожара в Ивановской области локализован, сообщила пресс-служба МЧС России 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«На данный момент на месте продолжается окарауливание и тушение очагов тления. Угрозы населённым пунктам нет», — говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности, уточнили в МЧС, для тушения пожаров задействовано около 1,5 тыс. человек и более 150 единиц техники, тушение с воздуха производят девять воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Ивановской области бушевали фактически неделю, с 25 августа. Наиболее сложная ситуация была в Южском районе, у населённого пункта Талицы. Поздно вечером 1 сентября региональное управление МЧС сообщило о ликвидации этого очага возгорания.