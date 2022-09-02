Канберра, , 11:26 — REGNUM Австралийские фермеры предупреждают, что покупатели будут платить больше за куриные яйца в соответствии с новыми стандартами птицеводства, согласно которым садковое выращивание кур в Австралии будет запрещено. Об этом 2 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Новые правила для отрасли птицеводства заставят производителей полностью отказаться от держания животных в клетках к 2036 году, что, по мнению критиков, является слишком коротким сроком для фермеров, чтобы экономически эффективно модернизировать свои операции.

Австралийские фермеры, занимающиеся разведением кур, заявили, что садковое выращивание должно быть разрешено еще на 10 лет, до 2046 года.

По данным компании Egg Farmers of Australia, в настоящее время яйца от кур, выращиваемых в клетках, составляют половину от общего объема производства яиц в Австралии.