Москва, , 11:23 — REGNUM В странах Ближнего Востока могут начать использовать российские карты «Мир». В настоящее время этот вопрос обсуждается. Об этом 2 сентября заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

МИР Sdelanounas.ru

«По линии профильных российских ведомств обсуждается вопрос об использовании на территории ОАЭ и ряда других стран региона отечественных карт «Мир», — сказал в беседе с РИА Новости представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что достижение договорённости по этому вопросу «будет способствовать поддержанию активного делового и туристического обмена в условиях», когда российские банки и граждане были в одностороннем порядке отключены от ведущих международных платёжных систем и оказались ущемлены в праве на безналичную оплату приобретаемых за пределами России товаров и услуг.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия в настоящее время проводит переговоры об использовании российских платёжных карт с рядом стран, в том числе Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, Китаем, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими государствами. Он уточнил, что 11 стран мира уже используют российскую платёжную систему —это Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия.