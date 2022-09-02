Хониара, , 11:34 — REGNUM Кораблям Королевского военно-морского флота Австралии запретили заходить в территориальные воды Соломоновых островов. Об этом 2 сентября сообщила новостная служба News Corp.

Соломоновы острова с высоты (сс) Yvonne Green DFAT

Как пишут журналисты, Соломоновы острова попросили тихоокеанские страны не направлять свои военно-морские суда в свои воды в связи с подписанием нового пакта о безопасности между островным государством и Китаем.

Отмечается, что представители катера береговой охраны США Оливер Генри и патрульного катера ВМС Великобритании HMS Spey отменили запланированные заходы в один из портов Соломоновых островов на прошлой неделе из-за «бюрократических проволочек». Представитель министерства обороны Австралии не смог подтвердить телеканалу 9News, что запрет коснется также и австралийских военных судов.

«Дипломатическое разрешение на посещение иностранных судов находится в ведении правительства Соломоновых островов», — заявили в министерстве обороны Австралии.