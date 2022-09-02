Луганск, 2 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 45 боевиков ВСУ, два танка, пять бронетранспортеров. Об этом 2 сентября сообщили в Народной милиции ЛНР.

Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР На защиту Родины!

Отмечается, что в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР ВСУ понесли большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 45 человек личного состава, два танка, пять бронетранспортёров, четыре единицы специальной автомобильной техники, одна долговременная огневая точка; одна артиллерийская установка», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 августа силы ЛНР уничтожили до 40 боевиков ВСУ, два танка и три бронетранспортёра.