Уфа, 2 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Первая аграрная школа открылась в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

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Сообщается, что эта школа была открыта в День знаний в Стерлитамакском районе на базе школы в селе Николаевка.

Отмечается, что проект был осуществлен при поддержке крупнейшей в регионе агропромышленной компании, министерств сельского хозяйства и образования региона, а также Башкирского государственного аграрного университета.

«Сельскохозяйственная отрасль сегодня нуждается в подготовленных кадрах. Мы понимаем, что работу здесь необходимо начинать ещё со школьной скамьи. Отрадно, что сильнейшие республиканские сельхозпредприятия инвестируют не только в расширение производства, но и в подготовку кадров для аграрно-промышленного комплекса, демонстрируя стратегический подход и далеко идущие планы», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства регионаИльшата Фазрахманова.

Сообщается, что специалисты агроуниверситета примут участие в разработке и согласовании учебных планов для этой школы.

«Образовательная программа классов аграрной школы затронет все направления — от аграрных технологий до технического творчества. Дети смогут получать более глубокие знания по ботанике, экологии, зоологии, предусмотрены профильные занятия по животноводству, механизации, агротехнологии», — приводит пресс-служба слова заместителя министра сельского хозяйстваЛяли Давлетбаевой.