Благовещенск, , 11:37 — REGNUM Совет депутатов Благовещенского района принял решение отправить в отставку руководителя муниципалитета Евгения Седых, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности. Глава уволен 2 сентября, сообщил Телепорт. рф.

Чиновник

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Отстранения Евгения Седых от должности требовала прокуратура региона. Исполняет обязанности руководителя района Денис Салтыков, это назначение он получил 1 июля.

Ранее депутаты отказались рассматривать вопрос об отставке главы, потому что сочли, что оснований для этого нет. Тогда увольнение не было инициировано ни народными избранниками, ни губернатором региона. На этот раз желание подать в отставку изъявил сам Евгений Седых.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу района обвиняют в незаконной продаже частному лицу участка, который принадлежал муниципалитету. Ущерб бюджету от его действий оценили в более, чем в 13,9 млн рублей.