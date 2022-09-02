Москва, , 11:22 — REGNUM Объёмы поставок российского зерна ближневосточным странам растут в условиях западных санкций. Об этом директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак заявил в опубликованном 2 сентября интервью РИА Новости.

Зерно Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Он отметил, что фактически поставки российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки не прерывались. Для этого Россия и её партнёры в регионе своевременно приняли меры.

Поначалу объёмы поставок снижались из-за проблем с финансовыми расчётами и страхованием российских судов. Так, за январь–июль 2022 года Россия поставила Египту 1908 тыс. тонн пшеницы, а годом ранее — 2719 тыс. тонн. Для Судана показатели составили 288 тыс. тонн и 297 тыс. тонн соответственно.

«Тем не менее в последнее время наметилась устойчивая тенденция к росту этих показателей», — отметил Кинщак.

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