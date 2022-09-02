Москва, , 11:21 — REGNUM Санкции в отношении России продолжатся и переход в международных отношениях на юань не уничтожит доллар США, но ослабит, считает генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Санкции будут продолжаться, надо нам быть готовыми. Можно, конечно, в международных отношениях переходить на другие валюты, такие как юань, это ослабит доллар, но не уничтожит его.

Я не экономист, но по моему глубокому убеждению пора в БРИКСЕ переходить от деклараций и совещаний к реальным действиям, только реальная валюта, созданная странами, которые будут держать не менее половины производства всей планеты, уничтожит доллар, прекратит гегемонию штатов. Надо к этому идти, ничего не боясь», — написал в своём телеграм-канале депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предотвратил запланированное США деление России на колонии и он делает заново страну великой, уверен Гурулев.