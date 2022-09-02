Канберра, 2 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Почта Австралии рассматривает возможность оставить только до 30 почтовых отделений в столицах штатов, поскольку клиенты массово пользуются онлайн-покупками в интернете и не видят необходимости посещать отделения вживую. Об этом 2 сентября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

В настоящее время национальная почтовая служба Австралии проводит проверку более 4000 почтовых отделений по всей стране. В Почте Австралии уже пришли к выводу, что во время пандемии многие городские отделения столкнулись со «значительным снижением» числа посещений клиентов.

В заявлении представителя Почты Австралии говорится, что окончательное решение о закрытии отделений принято не было, и что проверка продолжается до сих пор.

«Мы постоянно пересматриваем количество и расположение почтовых отделений, чтобы соответствовать потребительскому спросу или решать вопросы, связанные с недвижимостью», — сообщил представитель.