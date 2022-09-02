Калуга, , 11:37 — REGNUM В Калужской области с 24 по 31 августа в магазинах уменьшились цены на большинство овощей, входящих в «борщевой» набор: на морковь — на 8,9%, свеклу — на 5%, помидоры — на 5,9%. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Овощи Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно полученным из системы сбора информации с онлайн-касс сведениям, на территории области по сравнению с маем в августе возросли объёмы потребления большинства продовольственных товаров — в среднем, на 38%. Например, на 193% увеличился объём потребления сахара, на 128% — соли. Это связано с наступлением сезона заготовок. В связи с наличием приусадебных участков и местных хозяйств на 27,7% зафиксировано снижение объёма потребления огурцов и помидоров.

Дефицита продовольственных товаров на территории Калужской области нет.

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