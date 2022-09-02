Подгорица, 2 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Правительство Черногории более проворно в антироссийских санкциях, чем даже ЕС, но народ не против россиян, заявил посол России в Черногории Владислав Масленников на форуме Ассоциации журналистов Черногории.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Посол отметил, что сожалеет о том, что нынешняя власть лидирует в реализации антироссийских санкций, и даже более маневренна, чем ЕС, но отмечает, что народ Черногории не против русских и что у них до сих пор есть братские чувства к России.

В частности, посол заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, так как располагала информацией о том, Донецк и Луганск будут атакованы. «Россия не хочет разрушений, защищает мирных жителей и запретила нанесение ударов по гражданским объектам», — отметил дипломат.