Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Prime Video заказал производство новой романтической комедии под названием «Космический кадет». Об этом сообщил портал Collider 1 сентября.

Эмма Робертс Gage Skidmore

По сюжету картины, беспечная девушка по имени Рекс отправляется на обучение по космической программе, после чего получает важное задание от НАСА. Главную роль в фильме исполнит Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), а его постановкой займётся Лиз В. Гарсия («Повышение влажности»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, В Сеть выложили трейлер фильма About Fate режиссёра Марюса Вайсберга. Главную роль в ленте, премьера которой намечена на 9 сентября 2022 года, сыграет Эмма Робертс.

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