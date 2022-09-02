Горно-Алтайск, 2 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Столица Республики Алтая Горно-Алтайск готовится к празднованию Дня города, которое состоится 3–4 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Старт праздничным мероприятиям даст парад первокурсников. Кроме того, 3 сентября в центральном сквере и сквере Г. И. Чорос-Гуркина откроются тематические выставки, пройдут мастер-классы, гастрофестиваль. Будет обновлена доска почёта.

Вечером на центральной площади Горно-Алтайска состоится концерт, после которого горожане смогут полюбоваться салютом.

На следующий день в урочище Еланча, на горе Тугая и других местах пройдут спортивные состязания. К вечеру запланирован концерт с участием группы «Nоль Три», а также заслуженного артиста РФ Алексея Глызина.