Москва, , 12:00 — REGNUM Правительство России готовит предложения о дополнительных мерах государственной поддержки предприятий аквакультуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Мальки стерляди Управление пресс-службы правительства Тульской области

В условиях антироссийских санкций правительство планирует расширить перечень направлений государственной поддержки в виде возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов по производству кормов для аквакультуры в размере 20% начиная с 2023 года, отметила Абрамченко.

Минсельхоз уже ведет работу по поиску инвесторов для развития собственных кормов, рассказала она.

По данным министерства, в случае реализации предлагаемой меры государственной поддержки, семь отечественных компаний выразили готовность построить и ввести эксплуатацию в период с 2023 по 2027 годы девять новых заводов по производству специализированных рыбных кормов общей мощностью более 220 тыс. тонн в год, проинформировала Абрамченко.

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«Это позволит закрыть потребность для запланированного на 2028 год объема производства (выращивания) ценных видов рыб», — подчеркнула вице-премьер.

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Вместе с тем в ресторанах России заметили резкое подорожание рыбы и морепродуктов — рост цен составляет от 40% до 50%, сообщают представители отрасли.