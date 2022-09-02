Чебоксары, 2 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Чувашии завершили расследование и передано в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 58 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

В ведомстве отмечают, что уголовное дело расследовалось в отношении «двух фактических руководителей» компании «Энерго Инжиниринг». Следствие полагает, что двое родственников, осуществляя руководство и управление обществом, в 2017–2019 годы организовали подготовку деклараций с заведомо ложными сведениями о якобы проведённых финансово-хозяйственных операциях с аффилированными и фиктивными хозяйствующими субъектами.

«Это привело к снижению налоговой базы и последующему уклонению от уплаты налогов на общую сумму более 58 млн рублей», — считают правоохранители.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («Изготовление поддельных документов о движении денежных средств»). Расследование завершено. Материалы передадут в Московский районный суд Чебоксар.

Напомним, что ежегодно в России из-за налоговых преступлений государство не досчитывается десятков миллиардов рублей. По данным Следственного комитета РФ, в 2011–2020 годы сумма ущерба в среднем составляет 58 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чебоксарах прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 60,5 млн рублей в связи с возмещением ущерба.

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