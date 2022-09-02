Париж, 2 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Поскольку с приближением зимы вопрос об энергоснабжении Франции встает всё чаще и чаще, Кэтрин МакГрегор, генеральный менеджер французской энергетической и газовой компании Engie, успокоила жителей страны, сообщает Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Мы относительно спокойно относимся к ситуации с газом во Франции. У нас априори газ этой зимой не закончится», — заявила генеральный директор Engie, уточнив при этом, что европейская энергосистема находится под давлением.

Это послание об энергетической трезвости, направленное на домохозяйства и предприятия, внушалось правительством в течение нескольких недель с целью сократить потребление энергии на 10% к 2024 году. Похоже, эта речь начинает приносить плоды.

«У каждого своя роль. Сегодня потребление газа в частном секторе упало примерно на 4-5%, даже без принятия мер. Каждый жест имеет значение», — утверждает генеральный менеджер Engie.

По словам Кэтрин МакГрегор, снижение отопления на один градус снизит потребление энергии примерно на 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, полное сокращение поставок российского газа может привести к сокращению темпов роста экономики Франции на один пункт, считает министр экономики Брюно Ле Мэр.

Читайте также: Ле Мэр предупредил о последствиях отключения Франции от российского газа