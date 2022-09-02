Алеппо, Сирия, 2 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Правительство Сирии направило официальное послание в Совет безопасности и Секретариат ООН, в котором уведомило компетентные органы о выходе из строя аэропорта города Алеппо. Об этом 2 сентября сообщает SANA, ссылаясь на текст послания.

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В документе отмечается, что бомбардировка аэропорта Алеппо привела к серьезному повреждению взлетно-посадочной полосы, а также к полному разрушению станции навигационного обслуживания и ее оборудования.

«Мы возлагаем юридическую, моральную, политическую и финансовую ответственность за преднамеренное нанесение ударов по международным аэропортам Дамаска и Алеппо… на Израиль. Подобные нападения являются нарушением суверенитета и прямой угрозой региональному и международному миру и безопасности», — говорится в тексте заявления.