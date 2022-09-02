Горловка, ДНР, 2 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Горловки в Донецкой Народной Республике ранение получила мирная жительница, сообщили 2 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

«В результате обстрела ВФУ по улице Болотникова в Никитовском районе Горловки ранена женщина», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 сентября киевские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.

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