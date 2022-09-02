Кишинёв, 2 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Руководству Молдавии нужно начинать строить отношения с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), учитывая события, происходящие на территории б. УССР. Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Сегодня есть реальный шанс сесть за стол переговоров и воссоединить страну на выгодных обеим сторонам условиям», — сказал Додон.

По его мнению, в Молдавии пытаются создать вторую «горячую точку», чего нужно избежать. Кроме того, руководство Приднестровья выражает готовность к переговорам. Додон считает, что нужно правильно оценить ситуацию в б. УССР.

«Мы должны извлечь урок из того, что происходит в соседнем государстве, и запустить политическое урегулирование», — заявил экс-президент.

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР киевские власти закрыли границу с Приднестровьем. Молдавская сторона с апреля препятствует пропуску грузов в ПМР, фактически устроив блокаду. При этом Тирасполь призывает Кишинёв к вернуться переговорам.