Уфа, 2 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками управления государственной экспертизы Башкирии возбуждено в Уфе. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Https://admrzn.ru Строительство школы

По версии следствия, должностными лицами данного управления при проведении экспертизы проектной документации и итогов инженерных изысканий для возведения школы в с. Булгаково Уфимского района было дано положительное заключение экспертизы несмотря на наличие недочетов в этой документации, в которой не были учтены необходимые работы по устройству кровли фальцовой крыши и утеплению трех блоков здания образовательного учреждения.

«На основании полученного заключения по результатам торгов между ГКУ Управление капитального строительства Башкирии и ООО «Башгражданстрой» был заключен государственный контракт на строительство школы со сроком окончания строительства в августе 2021 года стоимостью более 350 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что в последующем в проектно-сметную документацию не раз вносились изменения, которые были подтверждены положительными заключениями повторных госэкспертиз.

«В ходе выездной проверки строящегося объекта Управлением казначейства республики выявлены нарушения при составлении проектно-сметной документации, а также несоответствие оплаченных работ фактически выполненным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи считают, что незаконные действия должностных лиц данного управления повлекли удорожание стоимости контракта более чем на 95 млн рублей и продление сроков строительства.

Сообщается, что строительство школы до сих пор не завершено. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела, а также лиц, причастных к совершению преступления.