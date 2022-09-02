Пермь, 2 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что уровень «дна», до которого опускается временно исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и ещё ряд европейских политиков в своих высказываниях, уже никого не удивляет. «Быть посмешищем для таких товарищей — стало нормой», — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя совет Джонсона британцам купить новые чайники для снижения расходов на электричество.

Чайник

«Один политик призывает меньше использовать душ, второй — запастись дровами, третий — чайники купить. Наверно, Джонсон имел в виду металлические чайники со свистком, в которых можно над костром подогреть воду. Можем предложить поставки из России, у нас таких чайников очень много и производство отлажено», — сказал Логинов.

По его словам, подобные выходки говорят в первую очередь о политической и экономической импотенции лидеров разных стран Европы, которые, во-первых, не в состоянии решить ни одной серьёзной проблемы своих стран, во-вторых, идущих на безрассудство по указке английской разведки и её PR-структур и американского руководства.

«Европа, к сожалению, впадает в степень раннего Средневековья как в своих действиях, так и в своих суждениях. Причём все, кто заварил эту кашу, плавно и технично «спрыгивают с темы» и уходят со сцены. Разгребать последствия придётся народу этих стран, который оставляют крайним в очередной раз, один на один с искусственно созданными проблемами», — резюмировал политтехнолог.