Петергоф, Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Традиционный праздник фонтанов, который пройдет в ГМЗ «Петергоф» 23 и 24 сентября, посвятят 350-летию со дня рождения Петра Первого, сообщили 2 сентября в пресс-службе государственного музея-заповедника.

Осенний праздник фонтанов в ГМЗ «Петергоф» peterhofmuseum.ru

Осенний праздник фонтанов в этом году примет зрителей после двухлетнего перерыва, который пришлось сделать из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19. Мероприятие пройдет в Нижнем парке на Большом каскаде и будет сопровождаться грандиозным фейерверком.

Организаторы обещают поразить зрителей красочностью праздника и представить новый мультимедийный спектакль «Петр Первый. Человек-история». Центральным объектом станет масштабный световой фонтан, а на сценах актеры петербургских театров будут взаимодействовать с мультимедийными проекциями на 30-метровых экранах и величественном здании Большого петергофского дворца.

«Это просветительский проект, где уникальное шоу с трехмерными проекциями на фасад Большого петергофского дворца, мощными пиротехническими и световыми эффектами сочетается с захватывающей историей о том, как Петр I собирал по всему миру и внутри страны художественные и естественнонаучные коллекции и задумал открыть первые музеи», — рассказали в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Стоимость билета на праздник для всех категорий граждан, в том числе для участников программы «Пушкинская карта» — 1200 рублей. Льготное посещение не предусмотрено. Вместе с тем, дети до 7 лет смогут в сопровождении взрослых с билетом посетить мероприятие бесплатно (без билета). Спектакль не рекомендуется к просмотру детям до 6 лет.